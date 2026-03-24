EdF : la réponse de Kylian Mbappé sur l’identité du futur sélectionneur des Bleus

Dimanche dernier, le président de la FFF, Philippe Diallo, annonçait que le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus était enfin connu. « De manière qu’à l’issue du dernier match des Bleus, qui, j’espère, se tiendra le 19 juillet (date de la finale de la Coupe du Monde 2026, ndlr), une succession puisse se mettre en place. Oui, je travaille sur le sujet pour être prêt à ce moment-là. Comprenez bien que si, par bonheur, nous devions nous retrouver en finale, il faut aussi faire preuve de bon sens. Oui, je connais son nom. Zidane ? Je vous vois venir. Il n’y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l’une des plus grandes sélections du monde… »

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Sans grande surprise, tous les médias ont compris cette annonce comme la confirmation de l’arrivée de Zinedine Zidane. Des informations sur la composition du futur staff des Bleus ont même commencé à fuiter hier soir. S’il faut se montrer encore patient avant la nomination du champion du monde 1998, Kylian Mbappé n’a pas échappé au sujet alors qu’il se trouvait en soirée promotionnelle lundi. Mais le capitaine tricolore assure ne rien savoir. « Le président et la Fédération sont maîtres du tempo, ils décideront quand ils vont annoncer le nouveau sélectionneur, on verra qui ce sera, je ne suis pas au courant ».