Diego Simeone ne cache plus ses intentions à l’approche du mercato hivernal. Avant d’affronter Elche, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid a clairement affiché son souhait de renforcer son effectif, estimant que son groupe avait besoin de sang neuf pour poursuivre ses ambitions. «Nous discutons avec Mateu pour voir comment nous pouvons continuer à nous améliorer, dans les limites des moyens du club, mais oui, nous avons besoin de joueurs», a affirmé le technicien argentin en conférence de presse.

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Alors que ses Colchoneros sont actuellement troisièmes de Liga, le coach madrilène a notamment insisté sur l’importance de la gestion physique dans un calendrier particulièrement chargé : «cela dépendra de la façon dont la saison évoluera et de l’accumulation des matches. Nous devons nous renforcer pour pouvoir rester proches de la position que nous occupons actuellement.»