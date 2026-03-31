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Barrages CdM 2026 : Moise Kean délivre déjà l’Italie
1 min.
@Maxppp
C’est toute l’Italie qui tremble ce mardi soir, à l’heure de valider son ticket pour le Mondial 2026, après deux absences consécutives, lors d’un ultime match de barrage, face à la Bosnie.
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L'Équipe @lequipe – 21:03
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Moïse Kean ouvre le score et l'Italie respire un grand coup en Bosnie
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Bousculés en début de rencontre, les Italiens ont su sortir la tête de l’eau et trouver la faille assez vite. Sur une mauvaise relance du portier adverse, Barella a pu servir Moise Kean qui a trouvé la mire en une touche, d’une frappe enroulée imparable. Cela suffira-t-il ?
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