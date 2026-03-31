Barrages CdM 2026 : Moise Kean délivre déjà l’Italie

C’est toute l’Italie qui tremble ce mardi soir, à l’heure de valider son ticket pour le Mondial 2026, après deux absences consécutives, lors d’un ultime match de barrage, face à la Bosnie.

La suite après cette publicité

Bousculés en début de rencontre, les Italiens ont su sortir la tête de l’eau et trouver la faille assez vite. Sur une mauvaise relance du portier adverse, Barella a pu servir Moise Kean qui a trouvé la mire en une touche, d’une frappe enroulée imparable. Cela suffira-t-il ?