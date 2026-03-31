Menu Rechercher
Commenter 1
CDM

Barrages CdM 2026 : Moise Kean délivre déjà l’Italie

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Moise Kean sous les couleurs de l'Italie @Maxppp
Bosnie 1-1 Italie

C’est toute l’Italie qui tremble ce mardi soir, à l’heure de valider son ticket pour le Mondial 2026, après deux absences consécutives, lors d’un ultime match de barrage, face à la Bosnie.

La suite après cette publicité
L'Équipe
🇧🇦-🇮🇹

Moïse Kean ouvre le score et l'Italie respire un grand coup en Bosnie

Le direct sur L'Équipe live foot >

#lequipeFOOT
Voir sur X

Bousculés en début de rencontre, les Italiens ont su sortir la tête de l’eau et trouver la faille assez vite. Sur une mauvaise relance du portier adverse, Barella a pu servir Moise Kean qui a trouvé la mire en une touche, d’une frappe enroulée imparable. Cela suffira-t-il ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Italie
Bosnie

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Italie Flag Italie
Bosnie Flag Bosnie-Herzégovine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier