Maxwell raconte son souvenir de la remontada

Aujourd’hui ambassadeur du PSG au Brésil, Sherrer Maxwell (38 ans) a fait partie des premières recrues marquantes de l’ère Qatarie. Débarqué à Paris en janvier 2012 en provenance du FC Barcelone, l’auriverde avoue dans les colonnes de L’Equipe avoir été séduit par celui qui était déjà le Directeur sportif du club, Leonardo : « Leo a une manière de vous convaincre... Il a été aussi mon idole alors, bien sûr, c'est différent. C'est une personne appréciée et respectée au Brésil. Ne serait-ce que de parler avec lui a été magnifique. Après, il a la capacité de bien expliquer le projet et il m'a donné envie de jouer pour Paris. »

Une rencontre décisive qui sera suivie de cinq saisons abouties dans la capitale francilienne malheureusement ponctuées par un drame sportif : la remontada du FC Barcelone. Une partie tristement restée dans les mémoires que l’intéressé avait du regarder des tribunes en compagnie de Thiago Motta, avant de descendre dans les vestiaires en toute fin de match : « On a quitté notre place en tribune à 5-1 pour Barcelone pour éviter la cohue dans les escaliers et le PSG était encore qualifié. On avait un peu peur parce qu'on sentait les vagues arriver sur notre but. Quand on est arrivés dans le vestiaire, on a senti la vibration du stade. On a compris. » Le club blaugrana venait d’infliger à Paris la plus grande humiliation de son histoire.