Diego Simeone et l’Atlético ont trouvé un accord

Diego Simeone et l’Atlético de Madrid, ça repart pour au moins un an de plus. D’après les informations de AS, les deux parties ont convenu de poursuivre ensemble au moins jusqu’à la fin de la saison prochaine. L’entraîneur argentin est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec une option de prolongation d’un an. De nouvelles discussions auront lieu plus tard quant à activer cette option ou non. La priorité est au sportif. Le technicien et le club sont tellement proches que rien ne sera précipité.

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Il faut dire que Simeone est arrivé sur le banc des Colchoneros en décembre 2011. La confiance règne entre les deux. Si le club de la capitale est devenu le 3e gros bras de Liga, derrière le quasi-intouchable duo Real-Barça, il le doit en grande partie au Cholo, architecte du projet avec qui il a tout de même remporté deux Ligas, deux Ligues Europa ou encore une Copa del Rey, en plus d’avoir été deux fois en finale de Ligue des Champions, battu à chaque fois par le Real Madrid. Il avait été question assez récemment d’un départ de Simeone en direction de l’Inter, club où il a évolué pendant sa carrière de joueur.