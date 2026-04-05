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Ligue 1

Monaco : Paul Pogba bien présent pour affronter l’OM

Par Samuel Zemour
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp
Monaco 2-1 Marseille

Absent des terrains depuis quatre mois et un claquage au mollet, Paul Pogba fait son grand retour dans le groupe monégasque qui défiera l’OM ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1. L’entraîneur monégasque, Sébastien Pocognoli, avait déjà ouvert la porte à un retour du Français ce vendredi en conférence de presse.

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AS Monaco 🇲🇨
Le groupe 𝐦𝐨𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞 pour affronter 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ce soir 👊

‣ #ASMOM
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Et ce dimanche, l’ASM a confirmé la tendance en publiant le groupe pour ce choc, avec la présence du Champion du Monde 2018. En revanche, Caio Henrique et Vanderson sont toujours forfaits pour un match décisif en vue du podium.

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