LdC : Manchester City n'y arrive pas face aux clubs français

Après sa défaite face au Paris Saint-Germain mardi soir (0-2), Manchester City subit sa première défaite en Ligue des Champions cette saison après sa victoire en ouverture face à Leizpig il y a deux semaines. Une défaite face au club de la capitale qui confirme les difficultés des hommes de Pep Guardiola face aux équipes de l'Hexagone.

En effet, Opta nous informe que « Manchester City a subi sa première défaite en phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA depuis septembre 2018, alors qu'il s'était incliné 2-1 face à l'Olympique Lyonnais à l'Etihad; il était invaincu depuis 18 matches à ce stade de la compétition avant ce soir. »

1 - Manchester City have suffered their first UEFA Champions League group stage defeat since September 2018, when they lost 2-1 to Lyon; they had been unbeaten in 18 such games coming into tonight. Halted. pic.twitter.com/C3bMBpRjyd