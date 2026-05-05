Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Manchester City blinde Phil Foden

Par Matthieu Margueritte
Phil Foden sous les couleurs de Manchester City @Maxppp

Pépite formée à Manchester City, Phil Foden n’est pas près de quitter les Skyblues. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu offensif anglais de 25 ans (110 buts, 66 passes décisives en 365 matches) a trouvé un accord avec son club pour prolonger.

La suite après cette publicité

Skysports affirme que Foden a donné son accord pour signer un nouveau bail de quatre ans, soit jusqu’en 2030, avec une année supplémentaire en option.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Phil Foden

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Phil Foden Phil Foden
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier