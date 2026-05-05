Manchester City blinde Phil Foden

Pépite formée à Manchester City, Phil Foden n’est pas près de quitter les Skyblues. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu offensif anglais de 25 ans (110 buts, 66 passes décisives en 365 matches) a trouvé un accord avec son club pour prolonger.

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Skysports affirme que Foden a donné son accord pour signer un nouveau bail de quatre ans, soit jusqu’en 2030, avec une année supplémentaire en option.