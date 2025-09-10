Leonardo Balerdi se fait découper par la presse argentine

Les temps sont durs pour Leonardo Balerdi. A l’Olympique de Marseille, le défenseur connaît de sérieuses difficultés cette saison. Le capitaine phocéen, que l’on a dit impacté par le départ de son ami Adrien Rabiot, les consignes de Roberto De Zerbi et ses nouvelles responsabilités, a enchaîné les contre-performances. Cela a été le cas face au Stade Rennais et au Paris FC. Deux rencontres où il a couvert des adversaires sur des actions de but. Contre l’OL, il a mis en difficulté CJ Egan-Riley, qui a été expulsé à la suite d’une grosse faute sur Malick Fofana; avant d’être impliqué sur but lyonnais accordé finalement à Pavel Sulc.

La suite après cette publicité

Une nouvelle erreur avec l’Argentine

Mais au départ, il avait été précisé que c’était un CSC de Balerdi. L’Argentin, qu’on a annoncé à la Juventus durant l’été, a été déclaré intransférable par l’OM où il a entamé sa sixième saison. Ce qui est rare à Marseille pour un joueur depuis la prise de pouvoir du duo Pablo Longoria-Medhi Benatia. La Provence a même parlé d’anomalie. En pleine tempête dans la cité phocéenne, le joueur de 26 ans comptait sur la trêve internationale et le rassemblement avec l’Argentine pour se refaire la cerise.

La suite après cette publicité

Sur le banc lors de la victoire 3 à 0 face au Venezuela, il était attendu par la presse argentine, qui voyait en lui le joueur parfait pour combler l’absence de Cuti Romero (suspendu) face à l’Équateur. Mais les choses ne se sont pas vraiment arrangées pour Leonardo Balerdi. Titulaire lors de la défaite 1 à 0 contre les Équatoriens, il a vécu une soirée très difficile. Les médias du pays, qui avaient volé à son secours avant la rencontre, n’ont pas été tendres. C’est le cas de TyC Sports, qui lui a accordé la note de 5 en ajoutant un commentaire.

Balerdi n’a pas convaincu

«Il jouait bien jusqu’à ce que Valencia le bouge et qu’Otamendi soit expulsé. Il défendait en un contre un, s’est découvert et il a pris des risques», pouvait-on lire. Dans un autre article, TyC Sports a été plus tranchant : «Leonardo Balerdi n’a pas su profiter de l’occasion. Son jeu était très faible. L’Argentine a une bonne défense centrale, mais c’est parce qu’elle compte sur Cuti Romero et Lisandro Martínez pour assurer la défense pendant longtemps.» De son côté, Clarin a attribué un 4 au joueur de l’OM, qui ne l’a pas convaincu.

La suite après cette publicité

«Le remplaçant de Cristian Romero, suspendu, a été très faible, tant dans ses dernières actions que dans lors de l’action qui a entraîné l’expulsion d’Otamendi. Il s’est souvent mal placé, ce qui a même causé des problèmes dans une zone où il n’y a pas lieu d’hésiter.» Olé lui a aussi mis un 4 et a ajouté : «il a été aligné d’entrée après la suspension de Cuti et il a montré des inadéquations. Un marquage faible sur Valencia sur l’action qui entraîne l’expulsion d’Otamendi. Il a été imprécis avec le ballon et a laissé de nombreux doutes. Il a reçu un carton jaune.» Balerdi, qui a joué 90 minutes, n’a pas connu une grande soirée. Critiqué par la presse, il a aussi été flingué par les supporters. Sur les réseaux sociaux, certains ont indiqué «ne pas avoir aimé son match» et «sa grossière erreur». Une de plus.