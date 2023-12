Serie A : la Lazio accrochée par le Hellas Vérone

Au lendemain de la courte mais précieuse victoire de la Juventus Turin contre le Napoli, la 15e journée de Serie A s’enchaînait ce samedi avec un duel entre la Lazio Rome et l’Hellas Vérone. Restant sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’équipe dirigée par Maurizio Sarri a été freinée sur sa lancée en concédant le point du nul face à la formation vénitienne (1-1) au stade Marc’Antonio Bentegodi. Si Mattia Zaccagni a montré la voie à ses partenaires en marquant face à son ancien club (23e), le Français Thomas Henry lui a répondu au retour des vestiaires pour remettre les compteurs à zéro (70e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Juventus 36 15 14 11 3 1 23 9 2 Inter Milan 35 14 26 11 2 1 33 7 3 Milan 29 14 9 9 2 3 24 15 4 Rome 24 14 11 7 3 4 27 16 5 Naples 24 15 8 7 3 5 26 18 6 Fiorentina 23 14 6 7 2 5 23 17 7 Bologne 22 14 5 5 7 2 16 11 8 Lazio 21 15 0 6 3 6 16 16 9 Atalanta 20 14 5 6 2 6 21 16 10 Torino 19 14 -3 5 4 5 13 16 Voir le classement complet

Quelques minutes plus tard, Nicolo Casale a pensé redonner l’avantage aux joueurs de la capitale mais son but a finalement été refusé pour une faute au départ de l’action (74e). En dépit de leur supériorité numérique suite à l’expulsion d’Ondrej Duda (77e), les Biancocelesti n’ont pas été en mesure de poursuivre sur leur série en cours et marquent le pas en championnat en marge de leur déplacement à Madrid pour y défier l’Atlético en Ligue des champions ce mercredi. Pour rappel, si la Lazio est d’ores et déjà qualifiée pour le tour suivant de la C1 après avoir dominé le Celtic Glasgow lors de la journée précédente, l’écurie italienne visera la première place au Civitas Metropolitano en cas de résultat favorable.