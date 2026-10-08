PSG : la révélation de Jérôme Rothen sur le dossier du Parc des Princes

Interrogé sur le dossier du Parc des Princes ce jeudi soir, Jérôme Rothen a lâché quelques indices intéressants. «Parc, Poissy ou Massy, le PSG n’a pas de préférence. Il y aura la présentation des trois projets mi-octobre et le PSG donnera sa préférence avant la période de Noël», a ainsi lancé l’ancien joueur du club parisien sur RMC. Pour rappel, les doubles champions d’Europe pourraient continuer d’évoluer au Parc des Princes.

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Il faudrait pour cela que le club en devienne le propriétaire et qu’une rénovation ait lieu. Le stade serait étendu de 48 000 à 70 000 places. Il faudra que le périphérique soit en partie couvert avec une grande esplanade végétalisée autour du stade. Un musée du Paris Saint-Germain, des commerces, un dojo et des terrains de padel sont également dans les petits papiers.