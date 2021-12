La dernière pépite que veut le Real Madrid pour accompagner Kylian Mbappé et Erling Haaland

La suite après cette publicité

Voilà plusieurs années que le Real Madrid sillonne les pelouses européennes et même mondiales à la recherche des meilleurs jeunes. Grâce à Juni Calafat, scout vedette de l'écurie merengue, le club de la capitale espagnole a recruté énormément de jeunes à fort potentiel ces dernières années, à l'image d'Eduardo Camavinga l'été dernier, ou Éder Militão, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Takefusa Kubo et Ferland Mendy les années précédentes, pour ne citer que quelques exemples.

Cet été encore, d'autres jeunes au potentiel colossal sont attendus, comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé, même si dans ces deux cas, on peut déjà parler de joueurs confirmés. Et ce n'est pas tout, puisque comme l'indique Mundo Deportivo ce mardi, les Merengues pensent à enrôler Ryan Gravenberch, le milieu de terrain de 19 ans de l'Ajax.

Le "remplaçant" de Pogba

Il s'agit même bien plus que d'un simple intérêt, puisque le Real Madrid serait déjà entré en contact avec l'agent du joueur, Mino Raiola, en vue d'un transfert pour l'été prochain. On rappelle que pas plus tard que lundi, la presse ibérique affirmait que l'option Paul Pogba n'intéressait plus les Madrilènes, et Gravenberch semble donc être l'élu pour renforcer l'entrejeu blanco.

L'international néerlandais, indiscutable sous les ordres d'Erik ten Hag, serait donc un renfort de luxe pour les Madrilènes. Même si, on l'imagine, la concurrence des clubs anglais notamment risque d'être rude dans ce dossier. Avec Gravenberch, Mbappé et Haaland, le Real Madrid s'offrirait trois énormes talents et pourrait regarder l'avenir avec un enthousiasme débordant. Affaire à suivre...