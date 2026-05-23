Mercato : l’OL et l’OM se penchent sur la belle affaire Nabil Bentaleb

C’est l’un des dossiers qui risque d’animer le marché hexagonal dans les prochaines semaines. Élément absolument indispensable du système de Bruno Genesio cette saison (25 matchs, 2 buts, 2 passes décisives), Nabil Bentaleb arrive en fin de contrat. Après avoir participé brillamment à la qualification des siens pour la Ligue des Champions grâce à une place sur la troisième marche du podium de Ligue 1, l’Algérien a d’ores et déjà reçu une offre ferme de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais son statut d’agent libre a éveillé l’appétit de plusieurs cadors français.

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Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le top 6 de la Ligue 1 est à l’affût. Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, deux écuries disposant d’une surface financière restreinte pour le mercato estival, sont prêts à jaillir pour s’offrir ce renfort de poids à moindre coût.

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Libre et expérimenté, le profil de Nabil Bentaleb est idéal pour l’OM et l’OL

D’un côté, l’intérêt rhodanien ne date pas d’hier. L’OL lorgne le milieu de 31 ans depuis de nombreux mois. Et pour cause, le profil de l’international algérien (57 sélections) plaît tout particulièrement à Paulo Fonseca. L’actuel technicien lyonnais, qui a eu le joueur sous ses ordres au LOSC, apprécie autant ses qualités sportives que son aura dans le vestiaire. Si aucune offre n’a encore été officiellement dégainée, l’intérêt est réel : la direction lyonnaise voit en Bentaleb le relais idéal pour encadrer la jeune garde.

De l’autre côté, l’OM est également sur les rangs. En pleine restructuration interne avec l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi à la tête de la direction sportive, le club phocéen anticipe déjà son grand remue-ménage estival. Le nom de Nabil Bentaleb (dont l’entourage a déjà conversé à plusieurs reprises avec l’OM ces derniers mois) a d’ailleurs été glissé par l’ancienne direction à la nouvelle. Le Fennec coche toutes les cases pour Marseille : une arrivée libre, une expérience du très haut niveau, et un profil taillé pour pallier l’hécatombe annoncée dans l’entrejeu (fin de contrat pour Bilal Nadir, départ pressenti de Pierre-Emile Højbjerg vers l’Italie, et retour de prêt d’Arthur Vermeeren au RB Leipzig).

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Que va faire Nabil Bentaleb ? L'OM : Le Vélodrome et le grand frisson d'un nouveau projet L'OL : Retrouver Paulo Fonseca, c'est la garantie de briller Le LOSC : Il est chez lui, il doit prolonger et jouer la Ligue des Champions L'Étranger : Premier League ou Arabie Saoudite, il est temps de changer d'air Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le natif de Wazemmes se retrouve donc avec l’embarras du choix, d’autant que le marché étranger n’est pas en reste. Comme évoqué récemment sur notre site, la Turquie lui fait les yeux doux avec des approches de Besiktas et d’un autre grand club stambouliote. Deux formations saoudiennes, une écurie qatarie et plusieurs clubs de la deuxième partie de tableau de Premier League sont également sur les rangs. Avec le rêve toujours intact de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie, Nabil Bentaleb a son destin entre les mains. À lui de trancher.