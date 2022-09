FC Barcelone : les fortes révélations de Javier Tebas sur le mercato

La suite après cette publicité

Andreas Christensen, Hector Bellerin, Raphinha, Jules Koundé ou encore Robert Lewandowski. L'été du FC Barcelone a été spectaculaire sur le marché des transferts avec des recrues à tous les niveaux. Un mercato qui a étonné nombreux de rivaux européens du club catalan. Mais pourtant, Javier Tebas, le président de la Liga, s'est expliqué lors d'une conférence de presse sur les finances du club catalan et est notamment revenu sur la méthode des leviers financiers utilisée par Joan Laporta.

653 millions d'euros obtenus grâce aux leviers

«Avec les leviers, le Barça a obtenu 653 millions d'euros, mais il doit réduire le plafond salarial, car il n'est pas censé utiliser de leviers. Ils le savent, je ne pense pas qu'ils utiliseront plus de leviers, car cela signifierait vendre plus d'actifs ou diminuer la masse salariale. Le Barça travaille pour réduire la masse salariale et y arrivera plus de cette manière qu'en activant d'autres leviers», a d'abord raconté le président du Championnat d'Espagne.

Avant d'expliquer pourquoi les Blaugranas n'ont pas été sanctionnés. «Barcelone a dû vendre 700 millions de ses actifs pour se mettre en ordre financièrement... Je ne sais pas si des sanctions doivent être imposées ou non, mais le club s'est remis en ordre. La véritable origine de la dette du Barça sont l'impact du Covid-19 (394 millions d'euros) et les remboursements anticipés qu'ils n'avaient pas à faire, mais qu'ils ont fait. Je ne peux pas arbitrer les contrats, c'est là que la liberté du club entre en jeu. Ce n'est pas punissable».

Le Barça n'est pas sorti d'affaire

Javier Tebas est également revenu sur l'inscription tardive de Jules Koundé en Liga, lui qui avait manqué les deux premières journées. «Cette règle existe et a été utilisée par d'autres équipes les autres années (...) Il n'y a pas eu d'aide de La Liga avec le Barça. Pour incorporer Koundé, le président et le trésorier du club ont dû mettre une caution personnelle. Le Barça n'a pas risqué la faillite, mais il a les atouts pour aller de l'avant. Nous avons arrêté la croissance de sa dette, mais le Barça doit réduire la masse salariale, car elle dépasse de plus de 200 millions d'euros les bénéfices. Le Barça savait ce qu'il devait faire, il a fait l'effort maximum et il y est parvenu. C'est la réalité».

Enfin, le patron de la ligue espagnole a rappelé que le Barça n'était pas sorti d'affaire et devait encore réduire sa masse salariale. «La masse salariale du Barça est toujours supérieure d'environ 200 millions à sa limite salariale dans des circonstances normales. Il faut baisser la masse salariale pour être tranquille lors des prochains mercatos», a-t-il assuré. Comme l'a informée la Liga, la nouvelle limite salariale fixée par la Liga pour le FC Barcelone est de 656 millions d'euros.