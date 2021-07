Juventus : Arthur opéré et absent deux mois

Mauvaise nouvelle pour la Juventus. Après plusieurs mois de thérapies conservatrices, Arthur (24 ans) devra finalement être opéré. La décision a été prise ce jeudi à la sortie d’une réunion entre le joueur et les dirigeants du club, rapporte Sky Sport Italia. Une opération qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant deux mois.

Depuis le 16 décembre dernier et un match contre l’Atalanta, le milieu de terrain brésilien traîne une blessure liée à la calcification de la membrane entre le tibia et le péroné. Si elle ne semblait pas très grave dans un premier temps, elle s’est peu à peu détériorée. Une erreur de jugement pour la Juventus et son staff médical, qui aurait pu prendre la décision de l’opérer plus tôt afin qu’il soit prêt pour la saison à venir.