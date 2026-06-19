Comment l’OM a dribblé la concurrence pour s’offrir le prometteur Sacha Lung

Droit au but. Quand l’Olympique de Marseille aime un joueur, il n’est pas du genre à passer par quatre chemins. C’est ce qui est arrivé avec Sacha Lung. Enfant du Racing Club de Strasbourg, le défenseur français a tapé dans l’œil des dirigeants olympiens il y a environ trois mois. Des scouts du club sont venus l’observer aussi bien en club qu’en équipe de France U18 et ils ont multiplié les rapports positifs à son sujet. L’ancienne direction comme la nouvelle a validé son profil. Celui d’un jeune prometteur, qui a gravi tous les échelons au sein de l’écurie alsacienne. Cette saison, il a participé à 20 rencontres toutes compétitions confondues, dont 10 avec la N3 (1 but), 7 avec les U19 en National et 3 en Coupe Gambardella.

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Mais il a aussi eu les faveurs de Liam Rosenior, qui l’avait convoqué pour participer à la reprise de l’équipe pro l’été dernier. Il était ensuite redescendu avec la réserve. Beaucoup espéraient cependant le voir intégrer le groupe pro dans un avenir plus ou moins proche. La direction strasbourgeoise lui avait même fait une proposition de contrat. Tout le monde ou presque imaginait que le jeune homme, formé au club, dirait oui et continuerait son histoire d’amour avec le RCSA. Mais il a décliné. Pas par manque d’amour ou manque de respect ou de reconnaissance. Mais parce qu’il estimait avoir fait le tour et ressentait le besoin et l’envie de voir et de découvrir autre chose, loin de son cocon. Un choix osé puisqu’à ce moment-là, il n’avait aucun club à ses trousses, ni aucune proposition sur la table.

Sacha Lung ne voulait que l’OM

Mais il était prêt à prendre le risque à six mois avant la fin de son contrat. Un choix qui a fini par porter ses fruits. Par la suite, des écuries ont commencé à l’approcher. La Fiorentina est venue l’observer à plusieurs reprises. En Allemagne, où les jeunes talents français s’exportent ces dernières années, le Borussia Mönchengladbach et Wolfsbourg se sont aussi positionnés. Mais tout ce petit monde a été doublé par l’OM, entré en dernier dans la danse. Et quand Marseille est arrivé, il n’y a pas eu match. Fan du club depuis son plus jeune âge avec sa famille, Sacha Lung ne voulait que l’écurie phocéenne. «C’était une évidence», nous assure-t-on dans son entourage. Pourtant, l’OM ne lui a pas vendu du rêve au moment d’échanger avec lui.

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𝗦𝗮𝗰𝗵𝗮 𝗟𝘂𝗻𝗴 rejoint l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/CSx8bYKkAY pic.twitter.com/0DkRZwOdTC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 19, 2026

Le club français a été transparent avec lui et lui a fait savoir qu’il débutera en réserve. Mais en cas de bonnes performances, il pourra regarder au-dessus. Lung a adhéré au projet sans sourciller. Cela va avec sa personnalité. Humble et travailleur, il est très posé. Le jeune homme, qui passe son Bac cette année, est prêt à prendre son envol. Loin de son club formateur mais aussi loin de ses proches. Il va vivre seul à Marseille, où il cherche déjà un logement. Sa famille, notamment son père qui est un ancien joueur et qui entraîne, ne l’accompagnera pas mais viendra le voir régulièrement. Mais il va trouver une nouvelle famille à l’OM où il a signé pour trois ans. En attendant de la découvrir, ce solide défenseur central, fort dans le duel, bon dans la relance, rapide (grosse VMA) et qui est capable de casser les lignes, se prépare pour être prêt à la reprise, lui qui a hâte de débuter sa nouvelle vie. Avec le Bac en poche, ce sera encore mieux.