Coupe du Monde 2026 : le retour défensif complètement fou de Spence sur Simeone

Menée au score par l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l’Argentine a relevé son bloc et accentué la pression sur la défense anglaise à l’approche de l’heure de jeu. Les hommes de Lionel Scaloni se sont installés dans le camp adverse et ont multiplié les incursions dangereuses à la recherche de l’égalisation.

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Quel retour de Spence ! 😱 Fautif au départ, le latéral anglais se rattrape avec un tacle exceptionnel au dernier moment devant Simeone. Ses coéquipiers le célèbrent comme un but !



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À la 57e minute, Djed Spence a toutefois réalisé un retour décisif. Fautif au départ de l’action, le défenseur anglais s’est parfaitement rattrapé en effectuant un tacle salvateur dans sa surface devant Giuliano Simeone, lancé vers le but après une ouverture d’Enzo Fernández. L’intervention de l’ancien Rennais a détourné le ballon en corner et préservé l’avantage anglais.