La ministre des Sports défend Mbappé après ses prises de position politiques

Dans un entretien accordé à Ouest-France, la ministre des Sports Marina Ferrari a défendu les prises de position politiques de Kylian Mbappé. Deux ans après avoir appelé les Français à se mobiliser pour «lutter contre les extrêmes» aux législatives, le capitaine des Bleus avait réaffirmé ces dernières semaines ses craintes de voir le Rassemblement National se hisser au pouvoir.

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Une sortie accordée au magazine Vanity Fair, qui n’avait manqué de faire réagir la classe politique dans la foulée. «Kylian Mbappé est un citoyen comme les autres, affirme Marina Ferrari (MoDem). Il a le droit d’exprimer une opinion. Plus largement, je trouve qu’on est très dur avec lui en ce moment d’une manière générale. C’est notre capitaine et un de nos meilleurs joueurs. Laissons nos Bleus tranquilles pendant leur préparation.»