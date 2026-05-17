«Déçu de nos supporters» : Jean-Pierre Rivère et Claude Puel appellent à l’union sacrée à Nice

La soirée a viré au cauchemar à l’Allianz Riviera. Dans un climat déjà extrêmement tendu autour de l’OGC Nice depuis plusieurs semaines, le nul concédé face au FC Metz (0-0) a officialisé une issue redoutée. En effet, les Aiglons devront passer par les barrages pour tenter de sauver leur place en Ligue 1. Une véritable humiliation pour un club qui ambitionnait encore une saison plus stable et qui se retrouve désormais plongé dans une crise sportive et émotionnelle totale. Dès le coup de sifflet final, la colère des supporters niçois a explosé. Plusieurs ultras ont envahi la pelouse, certains ayant déjà quitté les tribunes pour se rapprocher du terrain dès la pause, dans une atmosphère électrique. Sifflets, insultes, tension avec les stadiers et intervention rapide des forces de l’ordre : les scènes observées autour du stade ont illustré la fracture grandissante entre une partie du public et son équipe. Ce débordement spectaculaire traduit surtout un profond sentiment de gâchis chez les supporters azuréens, incapables d’accepter que le Gym se retrouve à jouer sa survie contre l’AS Saint-Étienne alors que Metz, déjà condamné, semblait pourtant à la portée des Niçois. Dans les tribunes comme au sein du club, le climat est désormais celui d’une crise ouverte, à quelques jours d’un rendez-vous capital pour l’avenir sportif de Nice.

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Sur le terrain, les hommes de Claude Puel n’ont jamais réellement donné le sentiment de maîtriser leur destin. Face à des Messins libérés et entreprenants dans le premier quart d’heure, Nice a affiché beaucoup de nervosité, de déchets techniques et un cruel manque d’inspiration offensive. Malgré l’urgence du contexte, les Aiglons ont longtemps joué avec la peur au ventre, incapables de mettre du rythme ou d’emballer la rencontre. Après la pause, le Gym a tenté de pousser davantage, mais les occasions sont restées trop rares et trop timides pour faire basculer le match. Sofiane Diop s’est notamment procuré les meilleures situations niçoises, sans parvenir à faire trembler les filets. Ce manque d’efficacité, symbole des difficultés récurrentes de Nice cette saison, a fini par condamner les Azuréens à une place de barragiste. Désormais, l’OGC Nice va devoir disputer un double affrontement sous très haute pression contre Saint-Étienne, avec le spectre d’une relégation historique en toile de fond. Et comme si cela ne suffisait pas, les Aiglons devront ensuite basculer sur une finale de Coupe de France contre le RC Lens qui pourrait offrir un titre inattendu dans une saison devenue complètement folle. Après la rencontre Jean-Pierre Rivère et Claude Puel ont pris la parole sur Ligue 1+ pour appeler à l’union sacrée autour du club.

Rivère déçu de ses supporters

Dans les couloirs de l’Allianz Riviera, l’abattement était immense après le coup de sifflet final. Après la colère des supporters, la pression des barrages et l’ombre d’une relégation planent sur le club. Jean-Pierre Rivère, revenu au club à la mi-saison, a d’abord tenté de garder un discours tourné vers la survie du club, tout en regrettant les débordements observés en tribunes et sur la pelouse. « C’est très difficile. D’abord le résultat, puisqu’on devait avoir cette finale de Coupe de France comme rayon de soleil. Le plus important est de rester en Ligue 1. Il reste deux matchs pour ça. Il faut montrer une autre attitude. Je déplore à la fin ce qu’il s’est passé. On est dans un moment difficile. Tant qu’il y a de l’espoir, il faut soutenir l’équipe. C’est une saison très compliquée. On savait, mais à ce point-là. On savait à notre retour que ça allait être compliqué. Tant qu’il y a de l’espoir. On a une Coupe de France pas du tout prioritaire. C’est dommage. Nos adversaires ont joué mieux que nous. Auxerre a gagné. Le Havre aussi. Bravo à eux. Il nous reste trois matchs. Un particulier qui sera vendredi prochain. Et deux autres », a expliqué le président niçois.

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Le président niçois a appelé à l’union sacrée autour de l’équipe malgré la profonde fracture avec une partie du public, tout en affichant sa déception face aux incidents de fin de rencontre. « Il faut y croire jusqu’au bout. Je préfère avoir encore deux semaines de compétition en plus et de ne pas être encore en Ligue 2. On a encore une chance. La mobilisation doit être générale. Les joueurs sont abattus, mais ils doivent relever la tête. On a trois matchs qui seront peut-être à huis clos. Ils sont en colère, je les comprends, mais quand on supporte un club, on le supporte jusqu’au bout. On aura le temps de dire ensuite. Je suis déçu de notre public. Ils peuvent incriminer nos joueurs sur la saison, il faut aller jusqu’au bout, mais on a encore une chance, on n’est pas encore en Ligue 2. Je vois cette fin de match, c’est dommage. La déception est profonde chez tout le monde. Nous, joueurs et supporters. Mais soit on ne joue pas les deux matchs, soit on les joue pour gagner ».

Du côté du vestiaire niçois, le constat était celui d’un groupe totalement sonné après cette soirée cauchemardesque. Malgré tout, Claude Puel a voulu maintenir un minimum d’espoir avant les prochaines échéances capitales, entre finale de Coupe de France et barrage pour le maintien. « Le vestiaire était éteint. Cela boucle une saison difficile pour tout le monde. Il faut passer à autre chose très vite. Bravo à Auxerre et au Havre qui ont gagné à l’extérieur pour assurer leur maintien. On a trois grosses échéances jusqu’à la fin. Chaque chose en son temps. On va se concentrer sur la finale d’abord puis on prendra les deux autres matchs de la meilleure des façons. Je ne vais pas épiloguer sur les supporters. Il y a de la déception qui est légitime, mais il faut rester carré. On a besoin d’eux pour la finale de la Coupe de France et les deux matchs. J’espère qu’il n’y aura pas de huis clos pour aller chercher notre maintien tous ensemble. On défendra nos armes même si on n’est pas favoris. Un bon résultat en Coupe de France sera de bon agure pour la suite. Il y a eu beaucoup de mésaventures depuis que je suis là, mais on est reparti à chaque fois. On sera présent ». Nice est au bord du gouffre au pire moment de la saison, sous pression avant les barrages, le Gym devra survivre avant de rêver à la Coupe de France.