Manchester United : nouvelles révélations explosives sur Cristiano Ronaldo

Un coup de théâtre. Ce week-end, le Times a lâché une bombe en annonçant que Cristiano Ronaldo (37 ans) avait averti sa direction qu'il souhaitait changer d'air cet été en cas de bonne offre. Un coup de massue pour Erik ten Hag et Manchester United, qui souhaitent poursuivre l'aventure avec le Portugais. De retour il y a un an au sein d'un club cher à son coeur, CR7 a vécu une saison difficile entre le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, les problèmes de vestiaire ou encore les mauvais résultats qui ont conduit à l'absence des Red Devils pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Malgré cela, la presse anglaise annonçait que l'ancien joueur du Real Madrid souhaitait rester, emballé par le nouveau projet incarné par Erik ten Hag. Mais la réalité serait donc bien différente puisque Cristiano Ronaldo aurait des envies d'ailleurs. Ce lundi, il était attendu pour participer à la reprise de l'entraînement à Carrington. Mais plusieurs médias britanniques ont indiqué qu'il ne serait pas là, le club ayant accepté qu'il soit absent pour des raisons familiales. Pourtant, The Athletic explique qu'hier plusieurs membres de la direction et Ten Hag s'inquiétaient en coulisses car ils ne savaient pas si CR7 se présenterait ou non.

Rangnick a poussé pour vendre CR7 en janvier

La publication anglaise en a profité pour faire d'autres révélations sur le dossier Cristiano Ronaldo. On apprend ainsi, selon des sources bien placées, que le club veut qu'il soit présent lors de la tournée estivale où les sponsors comptent forcément sur lui. Mais l'attaquant reste à l'écart de tout pour l'instant. Ce qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place avec Jorge Mendes, son agent. Ce dernier a rencontré Chelsea et s'est entretenu avec le Bayern Munich précise The Athletic. Les envies de départ du joueur, qui veut jouer la C1, auraient d'ailleurs surpris les Mancuniens.

Et si ces derniers ferment (pour le moment) la porte, l'entretien prévu entre CR7 et Ten Hag sera très important. Le média indique que ce rendez-vous pourrait être décisif. MU jouera très gros donc et l'objectif du coach sera de convaincre CR7 de changer d'avis. Ce qui ne semble pas gagné. D'autant qu'un départ de la star portugaise avait déjà été discuté au club en janvier dernier. En effet, Ralf Rangnick, intérimaire sur le banc, avait indiqué aux dirigeants qu'il fallait vendre CR7 et le remplacer dès le mercato d'hiver par un joueur dont le style correspond mieux à MU.

Certains joueurs seraient soulagés de le voir partir

Rangnick voulait aussi anticiper et préparer la suite, voyant que la saison n'était pas très bonne. Il souhaitait également que le club trouve un joueur d'avenir, CR7 ne représentant qu'une solution à court terme. Mais la direction a résisté et le joueur a terminé l'année. Du côté du vestiaire mancunien, certains éléments ont indiqué qu'ils sentaient que l'attaquant pousserait pour partir si jamais le club était absent en Champions League. Mais son départ ne déplairait pas à tout le monde puisque quelques éléments seraient soulagés de le voir partir et plus libérés sur et en dehors du terrain explique The Athletic.

«Ce serait un poids en moins sur leurs épaules», ajoute le média anglais. Mais Manchester United n'est pas forcément pour le laisser filer. Comme expliqué avant, ils ont été surpris par la bombe lâchée samedi. Et les dirigeants soupçonnent d'ailleurs Jorge Mendes d'avoir déjà un plan pour CR7. Le super agent ne se serait pas autant mouillé, en rencontrant Chelsea (candidat le mieux placé aujourd'hui). Un an après avoir fait le bonheur de Manchester United en rentrant à la maison, Cristiano Ronaldo pourrait donc bien filer. Le début d'un long feuilleton.