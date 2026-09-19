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Ligue 1

OL - Rennes : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l'OL @Maxppp
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L’Olympique Lyonnais affronte Rennes ce soir au Groupama Stadium, une rencontre de la 5e journée de Ligue 1. L’OL est actuellement 5e du championnat avec 8 points, les Lyonnais restent sur un match nul 0-0 face au Paris FC. En face, le Stade Rennais est un rang plus haut, à la 4e place. Les Bretons sont en forme et peuvent recoller à Monaco en tête du championnat en cas de succès. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Paulo Fonseca opte sans surprise pour un 4-3-3. Greif pour garder la cage, Niakhate est associé à Bacher en défense centrale, Athekame et Abner latéraux. Bistrup est présent au milieu de terrain, il accompagne Tolisso et Morton. En attaque, Openda occupe l’axe, Nuamah et Sulc les ailes.

Franck Haise aligne les siens en 4-2-3-1. Samba en dernier rempart, Frankowski et Merlin sur les côtés, Cresswell forme la charnière avec Rouault. Un milieu de terrain très solide avec Rongier, Thomasson et Camara. Enfin, des surprises en attaque, Mayenda et Nordin vont entourer Dia.

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Les compositions

OL :

Lyon

4-2-3-1
Officielle

Rennes :

Rennes

4-1-4-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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