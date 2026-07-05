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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : protocole orage activé pour Mexique-Angleterre !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Estadio Azteca de Mexico @Maxppp
Mexique Angleterre
winamax
1 3.00 N 3.10 2 2.45 bonus 100€

Le match entre le Mexique et l’Angleterre, disputé au Stade Azteca, est fortement perturbé par des conditions météorologiques extrêmes. En raison de fortes pluies, d’une activité électrique intense et de plusieurs coups de tonnerre aux abords de l’enceinte, le protocole d’orage a été activé. Selon les informations rapportées par Sky Sports et la BBC, un ordre de mise à l’abri a été donné à l’ensemble des personnes présentes dans le stade. Conformément au règlement en vigueur, toute détection d’un éclair dans un rayon de 8 miles (environ 13 kilomètres) entraîne une interruption automatique de la rencontre pour une durée minimale de 30 minutes.

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À 14h50 (23h50 heure française), le coup d’envoi était attendu avec un retard, les organisateurs surveillant en permanence l’évolution des conditions climatiques avant de prendre une décision sur la reprise ou le lancement du match. Les médias chargés de la couverture de l’événement ont également reçu l’ordre de rester confinés à l’intérieur du centre de presse, tandis que les spectateurs étaient invités à suivre les consignes de sécurité. Les autorités du stade privilégient la sécurité de tous les acteurs présents avant toute reprise des activités sur la pelouse.

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