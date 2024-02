OL - OM : les compositions officielles

La vingtième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.. A domicile, les Rhodaniens s’organisent dans un 3-4-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Jake O’Brien et Duje Caleta-Car alors qu’Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico officient comme pistons. Maxence Caqueret et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu. Emmanuel Gift Orban et Ernest Nuamah soutiennent le buteur Alexandre Lacazette.

De leur côté, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Bamo Meïté, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Quentin Merlin. Azzedine Ounahi, Jean Onana et Amine Harit constituent le milieu de terrain. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang prend place avec Illiman Ndiaye et Luis Henrique dans les couloirs.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico - Nuamah, Lacazette, Orban

Olympique de Marseille : Lopez - Meïté, Balerdi, Gigot, Merlin - Ounahi, Onana, Harit - Ndiaye, Aubameyang, Henrique

