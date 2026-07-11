Le Paris Saint-Germain tombe d’accord avec Ferran Torres

Le Paris Saint-Germain avance sur son mercato. Après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le club de la capitale cherchait un nouveau numéro neuf pour renforcer son effectif. Si la piste menant à Julian Alvarez avait été évoqué avant d’être enterré, d’autres noms avaient commencé à émerger à l’instar de Ferran Torres, l’attaquant du FC Barcelone. Et tout s’est rapidement accéléré puisque Sky Sports Italia vient d’annoncer que le club de la capitale a trouvé un terrain d’entente avec Ferran Torres.

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Si plusieurs détails restent encore à régler entre les différentes parties, une base d’accord existe déjà entre le champion d’Europe et l’attaquant du FC Barcelone. Le Barça ne se fait d’ailleurs plus d’illusions concernant l’avenir de l’international espagnol, qui avait déjà évoqué l’intérêt parisien. Sous contrat jusqu’en 2027, Ferran Torres est encore loin d’une prolongation et les dirigeants catalans ont déjà anticipé son départ. Comme annoncé depuis quelques jours, Karim Adeyemi va rejoindre les Blaugranas en provenance du Borussia Dortmund et devrait prendre la relève sur le front de l’attaque.

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Un profil désiré par Luis Enrique

Du côté parisien, c’est surtout Luis Enrique qui a poussé pour cette arrivée. L’entraîneur espagnol apprécie depuis longtemps le profil de Ferran Torres, qu’il avait déjà dirigé avec la sélection espagnole. Sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à évoluer sur l’ensemble du front offensif en font un joueur parfaitement compatible avec le système de jeu mis en place par le technicien parisien. La saison dernière, Ferran Torres avait profité de la méforme de Robert Lewandowski pour inscrire 16 buts et délivré 2 passes décisives en 33 matches de Liga.

Après avoir bâti une attaque redoutable autour d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola, dont l’avenir est encore incertain et notamment en cas d’arrivée du Barcelonais, le PSG veut encore renforcer son secteur offensif. L’arrivée de Ferran Torres offrirait une nouvelle solution de très haut niveau à Luis Enrique, qui espère désormais voir les négociations avec le FC Barcelone aboutir rapidement. Le mercato du PSG avance, dans le sens des arrivées comme celui des départs.