Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais avec 10 buts cette saison en 19 matches de Ligue 1, le milieu offensif Pavel Sulc (25 ans) réalise un exercice plein avec les Gones. L’international tchèque qui se montre létal et a de nouveau marqué ce samedi face au FC Nantes sur une déviation de renard des surfaces (1-0) s’est illustré sur son compte X en demandant à une IA comment marquer un but normal.

La réponse de l’IA : «hey Pavel, pour marquer un but normal au football, frappe le ballon dans le filet de l’adversaire pendant le match, sans déviation ou but contre son camp. Mais après cet angle impossible, qui a besoin de normalité ? Continue à briller !»