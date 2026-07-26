Italie : Andrea Pirlo secoué par une polémique autour d’un sponsor russe

Alors qu’Andrea Pirlo semblait se rapprocher du poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie, un nouveau dossier est venu perturber les discussions autour de sa nomination. En cause : son partenariat avec Fonbet, une entreprise russe spécialisée dans les paris sportifs dont l’ancien milieu de terrain est l’ambassadeur mondial. Une situation qui pourrait devenir incompatible avec ses futures fonctions à la tête de la Nazionale, la réglementation italienne imposant notamment des restrictions strictes concernant les liens entre acteurs du football et sociétés de paris.

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La polémique a rapidement pris une dimension plus large, spécialement en raison des liens financiers entre Sergey Lomakin, propriétaire de Manchester United, et la société Fonbet. Plusieurs responsables politiques italiens ont ainsi dénoncé le choix de Pirlo, estimant qu’une personnalité appelée à représenter la sélection nationale devait adopter une position plus exemplaire. Si l’ancien joueur de la Juventus n’a pas encore officiellement pris les commandes de l’Italie, son éventuelle arrivée est déjà accompagnée d’une pression importante autour de ce partenariat, qui pourrait l’obliger à revoir ses engagements commerciaux.