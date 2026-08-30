Arsenal : Mikel Arteta et Julián Álvarez ont discuté mais…

Alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite, Julián Álvarez se retrouve au cœur d’un véritable bras de fer avec l’Atlético de Madrid. Selon les informations de MARCA, l’attaquant argentin aurait récemment échangé avec Mikel Arteta, qui cherche à le convaincre de rejoindre Arsenal. Mais lors de cette conversation, le joueur aurait clairement fait savoir à l’entraîneur des Gunners qu’il ne souhaitait pas rejoindre Londres cet été. Une position qui complique sérieusement les plans du club anglais, pourtant disposé à négocier avec l’Atlético.

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Le dossier reste néanmoins loin d’être figé. En effet, Álvarez privilégierait toujours un départ vers le FC Barcelone, mais les Colchoneros refusent catégoriquement d’ouvrir des discussions avec le club catalan et seraient davantage enclins à écouter une proposition d’Arsenal. Selon la presse espagnole, la situation pourrait encore évoluer dans les prochains jours : « il pourrait changer d’avis dans les prochains jours. » En attendant, le Champion du Monde 2022 reste engagé dans un conflit majeur avec sa direction, tandis que l’Atlético tente de garder la main sur son avenir.