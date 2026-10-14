Le match fou entre le PSG et Manchester City enflamme la toile
Il était attendu et il a tenu toutes ses promesses. Le choc entre Manchester City et le PSG (2-4) a été haletant du début jusqu’à la fin. Après une énorme première période où ils ont mené de trois longueurs, les Parisiens se sont fait peur. Et après ce match de dingue, les réseaux réagissent.
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