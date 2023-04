Le PSG très pessimiste pour Neymar…

La suite après cette publicité

À l’instar de Lionel Messi, Neymar avait tout mis dans son début de saison avec le Paris Saint-Germain afin d’être prêt pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C’est simple avant la trêve liée au Mondial, le Brésilien présentait un bilan de 16 buts et 13 passes décisives en 22 matches, toutes compétitions confondues. Et puis tout s’est effondré. Sorti avec le Brésil dès les quarts de finale par la Croatie, le numéro 10 auriverde est rentré en France en traînant son spleen. Après 2014 et 2018, Neymar a connu une nouvelle désillusion en Coupe du Monde.

Et sur le terrain, il a certes inscrit 2 buts et délivré 4 assists en 6 apparitions, mais le moral n’y était plus. Et comme souvent depuis 2017, le mélodrame du Brésilien s’est conclu par une grosse blessure. « Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif », indiquait le PSG le 6 mars dernier.

Un énième coup dur pour le Brésilien qui a dû assister, impuissant, au nouveau naufrage de son équipe en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un coup dur aussi pour le PSG. Outre le fait de devoir se passer des services de sa star pour la fin de saison, le club de la capitale voir également ses plans estivaux être remis en cause. En effet, Paris veut toujours vendre Neymar et se débarrasser de son imposant contrat (jusqu’en 2027 avec un salaire annuel de 41 M€). Sauf que l’état physique du numéro 10 inquiète.

Le Parisien affirme d’ailleurs que les dirigeants franciliens ont de gros doutes sur leur capacité à pouvoir transférer le joueur. La raison ? Ils craignent que Neymar ne puisse même pas satisfaire la traditionnelle visite médicale avec son futur club, à cause de ses pieds très fragiles, et qu’il soit donc recalé. Un constat qui fait froid dans le dos et qui pourrait refroidir les ardeurs des concurrents du Brésilien.