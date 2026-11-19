Les dés sont jetés. Candidat à sa propre succession au poste de président de la FIFA, Gianni Infantino sait désormais qu’il devra battre deux adversaires pour rester sur le trône. Plus que jamais contesté, le Suisse devra se mesurer au Japonais Kohzo Tashima, ainsi qu’au candidat français appuyé par l’UEFA, à savoir le président de la FFF, Philippe Diallo. La FIFA vient de confirmer les trois candidats en lice pour l’élection présidentielle.

La suite après cette publicité

« Après la convocation de l’élection effectuée par le Conseil de la FIFA le 29 avril 2026, le secrétariat général de la FIFA a reçu les candidatures suivantes, proposées par les associations membres de la FIFA, en vue de l’élection présidentielle qui se tiendra dans le cadre du 77e Congrès de la FIFA à Rabat (Maroc), le 18 mars 2027. Les noms des candidats sont présentés par ordre alphabétique de nom de famille : Philippe Diallo, Gianni Infantino, Kohzo Tashima. Conformément au Règlement de gouvernance de la FIFA, les candidatures ont été transmises à la commission électorale afin qu’elle les examine et se prononce sur l’admissibilité des candidats. Tel qu’établi par les Statuts de la FIFA et le calendrier électoral, les associations membres seront informées des noms des candidats proposés et admis d’ici au 18 février 2027 », peut-on lire dans le communiqué.