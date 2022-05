Atlético : la mise au point mercato du président Cerezo

Au cours d'une apparition publique lors d'un évènement organisé par ISDE et LaLiga, le président de l'Atlético de Madrid Enrique Cerezo a évoqué le mercato estival à venir. «Il y aura des arrivées. Les départs seront définis par le staff», a-t-il lâché, relayé par As, avant de poursuivre. «Antoine Griezmann est pour moi un des trois ou quatre meilleurs joueurs d'Europe. C'est un joueur de l'Atlético, il a un contrat avec l'Atlético et il restera à l'Atlético.» Une sérieuse mise au point après des dernières rumeurs annonçant le possible départ du champion du monde 2018.

La suite après cette publicité

Le patron colchonero n'en est pas resté là. «La vérité, c'est que je ne sais pas ce qui si passer avec Alvaro Morata. Il est l'un de nos joueurs, mais je ne sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas si la Juve va vouloir le garder ou pas. Nous n'en savons rien. Jan Oblak ? Il y a toujours des rumeurs. Oblak est un des gardiens de l'Atlético de Madrid, il est sous contrat et il peut même prolonger 10 ans de plus», a-t-il lâché. Voilà qui a le mérite d'être clair !