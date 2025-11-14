Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Le Real Madrid a examiné Mbappé et Camavinga

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Officiellement qualifiée à la prochaine Coupe du Monde depuis sa victoire hier contre l’Ukraine (4-0), l’équipe de France a annoncé dans la journée le départ du rassemblement de plusieurs joueurs avant la dernière rencontre en Azerbaïdjan dimanche (18h). Touchés, Kylian Mbappé et Eduadro Camavinga rentrent à Madrid, tandis que Manu Koné, suspendu après son carton reçu au Parc des Princes, repart du côté de Rome.

La suite après cette publicité

Forcément, il y avait de quoi être inquiet pour les deux Madrilènes mais d’après La Cope, il n’y a rien de préoccupant. Gêné à l’ischio de la cuisse gauche, Camavinga sera disponible pour la prochaine rencontre de la Casa Blanca à Elche dans une grosse semaine. Mbappé a lui été victime d’une inflammation à la cheville droite. L’attaquant sera lui aussi présent pour ce match de Liga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Eliminatoires CM - Europe
Real Madrid
France
Kylian Mbappé
Eduardo Camavinga

En savoir plus sur

Liga Liga
Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Real Madrid Logo Real Madrid CF
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier