Le Real Madrid a examiné Mbappé et Camavinga

Officiellement qualifiée à la prochaine Coupe du Monde depuis sa victoire hier contre l’Ukraine (4-0), l’équipe de France a annoncé dans la journée le départ du rassemblement de plusieurs joueurs avant la dernière rencontre en Azerbaïdjan dimanche (18h). Touchés, Kylian Mbappé et Eduadro Camavinga rentrent à Madrid, tandis que Manu Koné, suspendu après son carton reçu au Parc des Princes, repart du côté de Rome.

Forcément, il y avait de quoi être inquiet pour les deux Madrilènes mais d’après La Cope, il n’y a rien de préoccupant. Gêné à l’ischio de la cuisse gauche, Camavinga sera disponible pour la prochaine rencontre de la Casa Blanca à Elche dans une grosse semaine. Mbappé a lui été victime d’une inflammation à la cheville droite. L’attaquant sera lui aussi présent pour ce match de Liga.