PSG : Luis Enrique justifie le choix du tireur de penalty

Opposé au Paris Saint-Germain ce samedi soir (0-4) lors de la 27e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a concédé l’ouverture du score juste avant la pause, sur un penalty transformé par Nuno Mendes. Une sanction provoquée par une main de Morgan Sanson dans la surface. Un choix surprenant au moment du tir, alors que les tireurs habituels comme Vitinha ou encore Désiré Doué étaient présents sur la pelouse, laissant place à une certaine surprise quant au tireur désigné.

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Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a justifié ce choix : « j’ai la chance d’avoir beaucoup de tireurs de penalty. C’est important de leur donner de la confiance. C’est Marqui ou Vitinha qui décident du tireur ; ça dépend du match, de la confiance… Aujourd’hui Nuno, le prochain peut-être Ousmane, Désiré, Kvara, Kang-In ». Reste à voir si le PSG va enfin réussir à régler ses problèmes dans l’exercice.