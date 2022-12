Mukiele ouvre le score pour le PSG contre le PFC !

36e | Corner bien tiré par Gharbi mais c'est tout de même un peu haut pour Ramos. Ce dernier remporte son duel sans pouvoir rabattre son ballon. Filipovic s'en empare sans difficulté.

34e | but refusé à Ekitike pour une position de hors-jeu au départ de l'action. Gharbi semble avoir été touché dans l'action mais il repart.

32e | Le poteau pour le PSG !

Renato Sanches exécute ce coup-franc qui passe dans une forêt de jambes avant que le ballon ne soit dévié sur le poteau par Bernauer. Chahiri est aux aguets et dégage en catastrophe devant sa ligne.

31e | Très bon coup-franc obtenu par Ekitike devant l'angle de la surface de réparation après cette main de Chahiri.

C'est reparti entre le PSG et le PFC

La seconde période est lancée avec un premier changement pour le PSG. Capitaine durant ces 30 premières minutes, Marco Verratti a cédé sa place à Warren Zaïre-Emery.

30e | Mi-temps au Camp des Loges, 1-0 pour le PSG

Le PSG mène au score à la pause grâce à un but de Mukiele (16e). Le leader de la Ligue 1 affiche une belle maitrise malgré son effectif remodelé et parvient à trouver ses joueurs offensifs. Filipovic a notamment plusieurs fois contrarié Ekitike. Le PFC a réagi en fin de première mi-temps mais Rico s'est interposé par deux fois.

29e | encore une franche offensive du PFC sur le côté droit. Le ballon traverse la surface et revient sur Guilavogui qui tente sa chance au premier poteau. Rico parvient à repousser du gant.

28e | Ekitike a du mal à se relever après ce tacle de Lefort. Il se tient la cheville mais repart finalement.

26e| Chahiri répond !

Maçon s'échappe côté droit et retrouve Lasne. Ce dernier peut centrer pour Chahiri au second poteau mais sa frappe est stoppée par Rico.

24e | Ekitike échoue à nouveau sur Filipovic

La combinaison entre Gharbi, Mukiele et Ekitike fonctionne. L'attaquant parvient à se retourner et frappe sur un Filipovic, toujours vigilant face à lui.

21e | La frappe de Mandouki

Joli mouvement du PFC avec un renversement de jeu de Caddy sur le côté gauche. Guilavogui s'efface pour Lefort. Le centre ne donne rien mais le ballon revient sur le capitaine qui oblige Rico à se détendre sur sa droite.

18e | Ekitike encore

Décidemment en vue, l'ancien Rémois n'est pas loin de doubler la mise mais il échoue à nouveau devant Filipovic.

16e | Mukiele ouvre le score (1-0) !

Le latéral droit échappe à la défense dans la profondeur et remporte son duel face à Filipovic du pied gauche. Ca fait 1-0 pour le PSG.

15e | déjà un changement pour le PFC avec la sortie de Gory pour l'entrée de Chahiri.

13e | Gharbi au-dessus !

Très belle combinaison pour le PSG. Sur un centre venu de Mukiele de la droite, Housni ne peut reprendre alors que le but s'offrait à lui. Gharbi arrive à toute vitesse mais frappe en force au-dessus. Quelle occasion !

10e | Les trois offensifs du PSG, Ekitike, Housni et Gharbi permutent très bien et donnent un mal fou à la défense du PFC. Sur cette dernière percée, Gharbi prend le dessus sur son adversaire mais un crochet de trop lui fait perdre le contrôle.

8e | La barre pour Ekitike

Lancé dans la profondeur par Fabian Ruiz, Ekitike pénètre sans la surface côté droit et tente une nouvelle fois sa chance. Sa frappe termine cette fois sur la barre de Filipovic. Le cuir revient ensuite à Ruiz dont le tir finit dans les gants du portier.

5e | Le rythme est très élevé en ce début de partie. Verratti attire tous les ballons et oriente sans cesse le jeu. Il s'offre un petit crochet aussi. Nette domination du PSG pour le moment.

3e | Le PSG essaye de passer par les côtés. Bernat revient finalement sur ses pas, avant de voir le cuir passer à droite. Au terme d'un second décalage, Gharbi alerte Ekitike sur la gauche de la surface. L'attaquant voit son tir en angle fermé être repoussé du pied par Filipovic.

1e | Les joueurs de Christophe Galtier tentent de mettre la pression sur leurs adversaires dans ces premiers instants. Le PFC s'en sort par deux fois mais finit par perdre le ballon le long de la touche.

C'est parti entre le PSG et le PFC

Avant match :

11h33 | Coup d'envoi imminent

Les deux équipes ont pénétré sur le pelouse du Camp des Loges. Le coup d'envoi aura lieu dans quelques instants.

11h29 | Un format particulier

La rencontre sera un peu particulière puisqu'il y aura deux mi-temps de 30 minutes, et non pas 45 minutes comme lors des matchs officiels.

11h27 | Un besoin de se rassurer au PFC

La première partie de saison du Paris FC est décevante. Seulement 12e de Ligue 2 après 15 journées et relégué à 8 points de la 2e place, le club de Thierry Laurey est très loin de son objectif de promotion. Pour ne rien arranger, Julien Le Cardinal est parti du côté de Lens durant l'intersaison. Pour le remplacer, le PFC a réussir à obtenir le prêt d'Yvann Maçon en provenance de l'AS Saint-Etienne. Il est d'ailleurs titulaire.

La composition du PFC : Filipovic - Maçon, Gueho, Bernauer, Lefort - Mandouki, Lasne, Iglesias - Guilavogui, Caddy, Gory

11h24 | Une compo inédite au PSG

Certains internationaux n'étaient pas au Qatar comme Sergio Ramos, Juan Bernat, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti. Excepté le gardien italien, ils sont donc tous disponibles pour cette rencontre face au PFC, pour un mélange entre expérience et jeunesse.

La composition du PSG : Rico - Mukiele, Ramos, Bitshiabu, Bernat - Verratti, Ruiz, Sanches - Gharbi - Ekitike, Housni

📋 La composition d'équipe pour notre match amical 🆚 @ParisFC



🕦 Coup d'envoi à 11h30 | #PSGPFC



📺 Rencontre à suivre en direct sur PSG TV Premium, Twitch et One Football : https://t.co/rbv1tOry9B pic.twitter.com/fCtHx8F6In — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 16, 2022

11h21 | Peaufiner la préparation

Le lieu, le Camp des Loges, et le choix d'un huis clos montre bien qu'il s'agit davantage d'une séance d'entraînement plus poussée que d'un véritable match de haut niveau. L'objectif est de retrouver du rythme et des automatismes à 12 jours du premier match officiel post-Mondial.

11h18 | Les Mondialistes ne sont pas encore là

Les joueurs sélectionnés à la Coupe du Monde ne sont pas disponible. La plupart bénéficient de quelques jours de repos avant la reprise du championnat, alors que Mbappé et Messi s'affrontent en finale du Mondial à Doha ce dimanche. Quoi qu'il arrive, il y aura un champion du monde à Paris.

11h15 | Bonjour et bienvenue au Camp des Loges

Vous êtes sur notre live pour suivre cette rencontre amicale entre le PSG et le PFC, prévue à 11h30. Il s'agit du match de reprise du champion de France et actuel leader de la Ligue 1, qui affrontera QRM mercredi prochain, avant la rentrée en championnat face à Strasbourg au Parc des Princes le 28 décembre.