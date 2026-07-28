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Chicharito devient le première recrue de l’histoire de l’Atlético Dallas

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Chicharito Hernandez brille avec LA Galaxy @Maxppp

Nouvelle franchise du football américain, l’Atlético Dallas tient sa toute première recrue. La formation entraînée par Peter Luccin s’est offert les services de Javier Chicharito Hernandez. Cependant, l’attaquant mexicain de 38 ans ne pourra jouer avec sa nouvelle équipe qu’à partir de 2027, année de lancement officiel de l’Atlético Dallas en USL.

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« Le club a annoncé aujourd’hui que Chicharito Hernández, l’un des footballeurs les plus accomplis et les plus connus de sa génération, a signé un contrat de deux ans assorti d’une option du club pour une troisième saison, sous réserve de l’accord de la ligue et de la fédération. Hernández devient ainsi le premier joueur de l’histoire de l’Atlético Dallas », annonce le club texan.

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