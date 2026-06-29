CdM 2026, Brésil : Neymar chambre un expert allemand qui avait prédit la victoire du Japon

Que ce fut dur, mais le Brésil a réussi à se défaire du Japon en seizième de finale de la Coupe du Monde (2-1). Menés au score à la mi-temps, les Auriverdes ont su faire la différence grâce à Casemiro et Gabriel Martinelli.

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Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉 — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

Et visiblement, les Brésiliens n’ont pas oublié le pronostic de l’économiste allemand, qui travaille dans une banque d’investissements anglaise, Joachim Klement. Ce dernier avait prédit la victoire finale des Pays-Bas et la défaite surprise du Brésil contre le Japon. Ce lundi soir, Neymar s’est chargé de lui rappeler qu’il s’est trompé. « Monsieur Joachim Klement… essayez donc lors de la prochaine Coupe du Monde ». Rancunier le Ney.