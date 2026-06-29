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CdM 2026, Brésil : Neymar chambre un expert allemand qui avait prédit la victoire du Japon

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Neymar @Maxppp
Brésil 2-1 Japon
winamax
1 1.75 N 3.60 2 5.00 bonus 100€

Que ce fut dur, mais le Brésil a réussi à se défaire du Japon en seizième de finale de la Coupe du Monde (2-1). Menés au score à la mi-temps, les Auriverdes ont su faire la différence grâce à Casemiro et Gabriel Martinelli.

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Et visiblement, les Brésiliens n’ont pas oublié le pronostic de l’économiste allemand, qui travaille dans une banque d’investissements anglaise, Joachim Klement. Ce dernier avait prédit la victoire finale des Pays-Bas et la défaite surprise du Brésil contre le Japon. Ce lundi soir, Neymar s’est chargé de lui rappeler qu’il s’est trompé. « Monsieur Joachim Klement… essayez donc lors de la prochaine Coupe du Monde ». Rancunier le Ney.

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