Chelsea : Estevão veut déjà quitter le club

L’avenir d’Estevão à Chelsea semble de plus en plus incertain. Arrivé avec l’étiquette de grand espoir du football brésilien, l’ailier de 19 ans traverse une période compliquée sous les ordres de Xabi Alonso. Selon The Sun, le jeune talent envisagerait sérieusement de demander son départ si sa situation ne s’améliore pas rapidement. La dernière désillusion est survenue ce mercredi soir, lors de l’élimination des Blues face à Liverpool en Carabao Cup. Malgré les absences de Cole Palmer et João Pedro, l’entraîneur espagnol n’a pas accordé la moindre minute à Estevão, resté sur le banc pendant toute la rencontre. Une décision difficile à comprendre pour les supporters londoniens, qui réclament davantage de temps de jeu pour le Brésilien. Depuis le début de la saison, ce dernier n’a disputé que 163 minutes, dont 125 en Coupe de la Ligue. Une situation qui pourrait rapidement le pousser à envisager un avenir loin de Stamford Bridge.

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Une demande de transfert pourrait devenir inévitable si Xabi Alonso continue de l’écarter de ses plans. Pour le moment, aucune démarche officielle du joueur n’a toutefois été rapportée. Les raisons de son faible temps de jeu restent également floues : une éventuelle gêne physique, ses performances à l’entraînement ou simplement les préférences tactiques de son entraîneur pourraient expliquer cette situation. Mais la frustration semble grandir autour d’un joueur considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Face à Liverpool, Chelsea aurait pourtant pu bénéficier de sa créativité offensive, avant de finalement s’incliner aux tirs au but après une rencontre marquée notamment par une main de Wesley Fofana dans sa surface. Alors que les Blues cherchent encore de la régularité, la gestion d’Estevão pourrait rapidement devenir un dossier sensible pour Xabi Alonso.