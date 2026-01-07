MU : l’entourage de Kobbie Mainoo célèbre le renvoi d’Amorim

Ruben Amorim et Manchester United, c’est bel et bien terminé. Après le limogeage du Portugais, suite à ses déclarations incendiaires après le nul contre Leeds et dans l’attente de trouver un nouvel entraîneur, certains placardisés peuvent se réjouir. C’est notamment le cas de Kobbie Mainoo, qui n’entrait pas vraiment dans les plans d’Amorim, au point de ne connaître aucune titularisation en Premier League, depuis le début de saison.

Peu après l’annonce du départ de Ruben Amorim, la sœur de Kobbie Mainoo s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour lancer une pique à l’ex-manager des Red Devils. À travers une story Instagram montrant le cliché de la rappeuse américaine Yung Miami, avec un large sourire. Une photo, parfois utilisée comme meme sur les réseaux sociaux, montrant une certaine joie du clan Mainoo face à cette annonce, alors que le milieu de 20 ans rêve de faire son retour au premier plan avec MU, afin de disputer le Mondial 2026 cet été.