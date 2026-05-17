Deux tauliers de Manchester City se sont proposés au Real Madrid

C’est une fin de saison particulièrement chaotique que vit le Real Madrid. L’actualité merengue est marquée par ce conflit entre Alvaro Arbeloa et Kylian Mbappé - les deux ne s’en cachent même pas - ainsi que des embrouilles dans le vestiaire, et, évidemment, des résultats particulièrement mauvais et une saison blanche honteuse pour un club de ce statut. Les Merengues comptent sur José Mourinho pour remettre le club sur de bons rails, avec le Portugais qui a déjà confirmé des contacts entre le Real Madrid et son agent Jorge Mendes.

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Et qui dit arrivée d’un nouvel entraîneur dit, forcément, arrivée de nouveaux joueurs avec lui. Comme ce fut déjà le cas avec Xabi Alonso il y a un peu moins d’un an, surtout que le Special One aurait déjà demandé, selon certains médias, du renfort dans le secteur défensif. Conscients que le Real Madrid devrait vivre un été assez animé en termes de mercato, les agents commencent déjà à s’activer pour tenter de placer leurs clients à Madrid.

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Du beau monde

Comme l’indique AS, deux joueurs de Manchester City ont été proposés au Real Madrid. L’entourage de Josko Gvardiol a ainsi proposé ses services au géant de la Liga. Et le Croate ne laisse pas insensibles les décideurs du club de la capitale espagnole, lui qui est actuellement blessé et risque de manquer le Mondial. Sous contrat à City jusqu’en 2028, il n’y a aucune discussion pour prolonger et le joueur de 24 ans serait en train de préparer son avenir loin de l’Etihad, où il est arrivé en 2023 contre 90 millions d’euros. Autant dire qu’un possible transfert risque d’être onéreux pour les Madrilènes.

L’autre joueur qui aimerait bien rejoindre la capitale espagnole n’est autre que Bernardo Silva, aussi proposé à des clubs comme la Juventus et le FC Barcelone ces derniers jours. Il a déjà annoncé son départ de Manchester City au terme de son contrat et souhaite continuer à jouer dans l’élite européenne, n’étant pas tenté par un challenge exotique. Il y a fort à parier que dans ces deux dossiers, ce sera bien José Mourinho qui aura le dernier mot…