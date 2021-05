Coupe de France, PSG : tout le monde se lève pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Hier soir, il est celui dont tout le monde parlait. Revenu sur les terrains après avoir soigné son mollet, Kylian Mbappé (22 ans) a confirmé le sentiment laissé par son équipe à Rennes dimanche dernier. Quand le natif de Bondy n’est pas là, Paris n’avance pas. Et malheureusement pour les Montpelliérains hier, le champion du monde 2018 était bien présent sur la pelouse de la Mosson. Résultat : un doublé (ses 38e et 39e buts de la saison) et une qualification pour la finale de la Coupe de France.

Homme fort du Paris SG durant cette fin de saison passionnante et riche en suspens, Mbappé a donc prouvé qu’il était le facteur X de cette équipe rouge-et-bleu souvent malmenée par ses adversaires. Explosif sur le terrain, l’ancien Monégasque a également su se distinguer face aux caméras au moment d’évoquer le titre en Ligue 1. Une sortie médiatique qu’il a d’ailleurs rapidement rectifiée, par signe de respect vis-à-vis du LOSC. Mais ce matin, c’est surtout sa performance qui fait les gros titres.

Un retour gagnant

L’Equipe parle du « Mbappé, héros dans l’Hérault », tandis que Le Parisien souligne « Mbappé, le retour du patron » et va même jusqu’à qualifier le numéro 7 parisien de « Big Boss ». À l’heure où le PSG pensait davantage faire parler de Neymar après l’annonce de la prolongation du Brésilien, c’est finalement Mbappé la star. Hier, en conférence de presse, Mauricio Pochettino ne cachait d’ailleurs pas sa joie au moment d’aborder le cas Mbappé. « Mbappé. Je ne peux pas dire autre chose, il est l’un des meilleurs joueurs du monde, ce soir, il était incroyable, quand il joue comme ça. Avec Kylian et tous les joueurs, on a créé des liens, avec du respect. Seuls onze peuvent jouer, mais je suis heureux de la façon dont ils donnent tout. Ils me rendent heureux ».

Complimenté par son coach, Mbappé a aussi eu droit aux éloges de l’entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian. « Mbappé, c’est un top player, il a du feu dans les jambes, techniquement, il a la faculté de marquer des buts et de dribbler de très haut niveau ». Alors qu’il ne lui reste plus que trois matches avant de boucler sa saison, Paris compte plus que jamais sur son attaquant… en attendant de savoir si oui ou non il prolongera son contrat.