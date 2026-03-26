CdM 2026 : la Turquie bat la Roumanie et se qualifie pour la finale des barrages

24 ans après, la Turquie peut nourrir le rêve d’un retour en Coupe du Monde. Ce jeudi soir, les Turcs se sont imposés 1-0 face à la Roumanie, à Istanbul, en demi-finale des barrages. Ils doivent leur salut à Ferdi Kadioglu, buteur sur une merveilleuse ouverture d’Arda Güler après la pause (53e, 1-0).

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Grâce à cette victoire, la Turquie disputera une finale de barrage mardi prochain face au vainqueur de Slovaquie - Kosovo, match qui se jouera ce soir en même temps que six autres demi-finales. À noter que les Turcs joueront leur finale à l’extérieur. En cas de qualification, ils intégreront le Groupe D de la prochaine Coupe du Monde, aux côtés des États-Unis, du Paraguay et de l’Australie.