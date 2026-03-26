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CdM 2026 : la Turquie bat la Roumanie et se qualifie pour la finale des barrages
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@Maxppp
24 ans après, la Turquie peut nourrir le rêve d’un retour en Coupe du Monde. Ce jeudi soir, les Turcs se sont imposés 1-0 face à la Roumanie, à Istanbul, en demi-finale des barrages. Ils doivent leur salut à Ferdi Kadioglu, buteur sur une merveilleuse ouverture d’Arda Güler après la pause (53e, 1-0).
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Grâce à cette victoire, la Turquie disputera une finale de barrage mardi prochain face au vainqueur de Slovaquie - Kosovo, match qui se jouera ce soir en même temps que six autres demi-finales. À noter que les Turcs joueront leur finale à l’extérieur. En cas de qualification, ils intégreront le Groupe D de la prochaine Coupe du Monde, aux côtés des États-Unis, du Paraguay et de l’Australie.
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