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Un poids lourd européen négocie avec la Juve pour Jonathan David

Par Jordan Pardon
1 min.
Jonathan David @Maxppp

Poussé vers la sortie par la Juventus Turin, Jonathan David pourrait s’offrir une porte de sortie prestigieuse. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club turinois discute avec l’Atlético de Madrid en vue d’un possible transfert d’ici mardi. Un an après avoir attiré l’attaquant canadien libre suite à la fin de son contrat à Lille, la Juve est ouverte aux négociations.

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La saison dernière, le joueur de 26 ans avait inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 35 rencontres de Serie A. S’il quitte la Juventus cet été, un nouvel attaquant rejoindra le club, alors que Loïs Openda et Dusan Vlahovic sont déjà partis (Randal Kolo Muani est arrivé). L’accord dépend désormais de la décision finale des Colchoneros.

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