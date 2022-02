OM-Clermont : Jorge Sampaoli dépité après la défaite au Vélodrome

Pour le dernier match de la 25e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est incliné à la surprise générale face à Clermont (0-2). Une défaite que ne digère pas l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, visage fermé, qui a pointé du doigt l'entame de match de ses joueurs avant de rapidement rejoindre son vestiaire.

«Je pense que le début du match l'équipe a un peu dormi. L'adversaire a été tranchant. Avec les changements, l'équipe a essayé de faire la différence mais les joueurs n'ont pas réussi à être tranchants. On a dormi pendant les 20 premières minutes et ça nous a fait défaut dans le match», a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Des propos qui font écho à ceux tenus par Dimitri Payet quelques secondes plus tôt.