Indice UEFA : gros coup d’arrêt pour la France

La "remontada" à l’indice aura été de courte durée. Cette semaine européenne a pris des allures de crash-test pour nos représentants en C1. Le PSG, habituelle locomotive du coefficient tricolore, a déraillé à Lisbonne. Battus par le Sporting CP 2-1, les Parisiens marquent le pas au pire moment. Mais le tableau est encore plus sombre pour les autres engagés : l’OM a "pris cher" face à l’ogre Liverpool (0-3) à l’Orange Vélodrome, tandis que l’AS Monaco s’est fait pulvériser sur la pelouse du Real Madrid (6-1) plombée par une défense cataclysmique.

La suite après cette publicité

Un zéro pointé pour le trio de C1 qui a de lourdes conséquences : au-delà de la déception sportive, cette série de défaites complique grandement la qualification directe pour la suite de la compétition. Or, c’est précisément là que se nichent les précieux points de bonus qui font grimper l’indice. Heureusement, dans ce marasme, l’Olympique Lyonnais tient la baraque. Seul club français à la hauteur de l’enjeu cette semaine, l’OL a encore gagné face aux Young Boys. Une courte victoire (0-1) cruciale en terre suisse qui valide leur qualification directe pour le tour suivant, sans passer par la case barrages. Une performance qui permet aux Gones de porter quasiment seuls le coefficient français sur leurs épaules cette semaine.

L’Allemagne s’envole, la 4e place devient un mirage

Derrière, c’est la soupe à la grimace. Le LOSC confirme sa trajectoire catastrophique avec une nouvelle contre-performance qui fragilise son avenir européen. Quant à l’OGC Nice, l’ironie du sort est totale : le Gym s’est enfin imposé (3-1) face aux Go Ahead Eagles — mettant fin à une disette de trois ans sans victoire en Coupe d’Europe — mais ce sursaut d’orgueil intervient alors que le club est déjà officiellement éliminé. Des points pris pour l’honneur, mais trop tard pour l’histoire.

La suite après cette publicité

Si l’objectif était de mettre la pression sur l’Allemagne pour récupérer la 4e place à l’indice sur 5 ans, c’est raté. Pire, le fossé se creuse dangereusement. Alors que la France espérait grignoter son retard, ce coup d’arrêt brutal combiné aux performances allemandes rend la mission quasi impossible. Avec près de 8 points de retard au classement général sur cinq ans (85,152 contre 77,248), l’Allemagne semble désormais hors de portée. La dynamique s’est inversée, et sauf miracle au printemps, la France devra se contenter de défendre sa 5e place face aux Pays-Bas plutôt que de rêver au Top 4.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 23/01/2026 :

-1. Angleterre 16,847 points (9/9)

-2. Allemagne 14,035 points (7/7)

-3. Pologne 13,625 points (3/4)

-4. Espagne 13,625 points (7/7)

-5. Italie 13,071 points (7/7)

-6. Portugal 13,050 points (4/5)

-7. France 12,071 points (7/7)

-8. Chypre 11,406 points (3/4)

-9. Grèce 10,650 points (4/5)

-10. Danemark 10,500 points (2/4)

…

-12. Pays-Bas 8,479 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 107,686 points

-2. Italie 94,017 points

-3. Espagne 88,265 points

-4. Allemagne 85,152 points

-5. France 77,248 points

-6. Pays-Bas 66,429 points

-7. Portugal 65,716 points

-8. Belgique 58,800 points

-9. Turquie 48,375 points

-10. Rep.Tchèque 46,325 points