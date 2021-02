Incidents OM : huit supporters placés en détention provisoire

Samedi, la rencontre opposant l'OM au Stade Rennais a été reportée par la LFP. En effet, la Ligue de Football Professionnel a décidé de trancher dans le vif après que des incidents aient éclatés avant la rencontre au centre d'entraînement marseillais. Là-bas, certains supporters phocéens ont manifesté devant La Commanderie avant d'y pénétrer. Des échauffourées ont éclaté avant qu'une poignée de fans soient interpellés.

Ce lundi soir, 20 Minutes a fait un point sur le sujet et a révélé que huit des quatorze supporters arrêtés avaient été placés en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Marseille. Les six autres supporters, eux, restent sous haute surveillance précise 20 Minutes ("contrôle judiciaire, pointage hebdomadaire obligatoire dans le commissariat le plus proche, interdiction de participer à une manifestation et interdiction de se rendre à Marseille pour certains").Une décision qui a choquée les supporters, en larmes, à l'énoncé des sanctions. Un procès devrait se tenir le 24 février prochain selon le média local.