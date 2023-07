Le Bayern Munich lance son ultime offre pour Harry Kane, un nouveau prétendant improbable pour João Félix

L’offre de la dernière chance pour Harry Kane

Un feuilleton est proche de toucher à sa fin ! Alors non on ne parle pas de celui de Kylian Mbappé. On parle ici du dossier Harry Kane ! Et c’est chaud pour Harry, placarde le Daily Mirror ce mercredi matin ! Le tabloïd anglais explique que le Bayern Munich est sur le point de craquer face aux exigences de Tottenham et de son président Daniel Levy. Une ultime offre de l’ordre de 100M€ de livres, soit 116M€, va être envoyée. The Sun rapporte que le club bavarois a envoyé le directeur général et le directeur technique pour boucler l’affaire et rencontrer Daniel Levy ce vendredi. Pour le Daily Star, on est sur le point d’atteindre le point d’ébullition ! Attention toutefois à la mauvaise surprise de dernière minute puisque The Athletic révèle que le FC Barcelone reste à l’affût. Dans le cas où le buteur anglais choisirait de rester à Tottenham pour partir libre l’été prochain, le club catalan se positionnerait. Affaire à suivre.

Galatasaray continue son mercato XXL

Sacrés champion de Turquie après avoir connu une belle saison 2022/2023, les Lions veulent continuer de grandir ! Le club d’Istanbul a recruté de jolis noms jusqu’à présent. En attendant Mauro Icardi, des joueurs comme Zaha, Bakambu ou encore Angelino ont déjà signé ! Et comme le rapporte Fotomac, la dernière lubie des dirigeants turcs n’est autre que João Felix ! Vous le savez, le Portugais cherche désespérément un point de chute. L’Atlético de Madrid est à l’écoute de toutes les offres pour son joueur. Selon le quotidien turc, Galatasaray est prêt à accueillir l’attaquant de 23 ans sous la forme d’un prêt payant de 10M€. Le journal AS relaye aussi cette information dans ses pages intérieures expliquant que les Lions insistent. Mais son ancien club du SL Benfica n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier et reste à l’affût. Clairement, ce dossier est loin d’avoir trouvé son dénouement.

La priorité de la Juventus dans l’entrejeu s’appelle Franck Kessié, mais ça se complique. Le Mundo Deportivo explique dans ses pages intérieures qu’en cas de départ, l’Ivoirien privilégie la Premier League. Ce dernier estime que son aventure en Italie est terminée et il souhaite découvrir de nouveaux horizons. Le Barça n’est pas contre cette option puisque la Juve ne propose qu’un prêt pour le milieu de terrain. Le club italien voyait certainement en Kessié le remplaçant idéal de Paul Pogba. Et bien un autre joueur pourrait l’être. Comme le reprend Tuttosport dans son édition du jour, le jeune Fabio Miretti estime «être prêt» pour devenir le nouveau Pogba. Le jeune milieu de 19 ans a fait plusieurs apparitions la saison dernière et a même récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027, preuve d’une grande confiance pour ce joueur formé au club.