Mercato : ces joueurs qui portent sur leur dos l'avenir économique de leur club

La suite après cette publicité

Désormais on le sait, la principale source de revenus des clubs est la vente de joueur. C'est pour cela que de nombreuses écuries se sont lancées dans ce qu'on appelle le trading à savoir l'achat-revente d'éléments. C'est notamment la spécialité du LOSC en France. Mais pour cela, il faut trouver la perle rare. Le Centre International d'Étude du Sport de Neuchâtel en Suisse, dans sa 330e lettre hebdomadaire, s'est penché sur les éléments les plus chers des clubs et l'actif, en pourcentage qu'ils représentent.

En France, pas de surprise, on commence par le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, que l'Europe s'arrache, est le joueur à l'estimation la plus haute en Ligue 1. Mais, rien qu'au Paris SG, le natif de Bondy représente 22,3% de la valeur totale de l'effectif dirigé par Mauricio Pochettino. Du côté de Rennes, Jérémy Doku, fraîchement arrivé, représente aussi plus de 20%, comme Ludovic Blas (Nantes) et Romain Faivre (Brest). Jonathan David, à Lille, est juste en dessous (19,6%).

Edu Exposito et Dwight McNeil valent plus d'un tiers de leur effectif

Autre grande attraction pour les prochaines fenêtres de transfert, Erling Braut Haaland, encore double buteur ce week-end et sorti en colère à la fin du match contre Cologne, représente 21,5% des actifs totaux du BvB. Bukayo Saka, d'Arsenal, se situe aussi au-dessus des 20%. Du côté de l'Atlético Madrid, Joao Felix, lui est à 17,9% quand Marcus Rashford, dont la valeur est estimée aux alentours de 150 millions, n'atteint pas la barre des 15% chez les Red Devils (14,8%).

Mais, dans les autres équipes du Big Five (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie et France), on trouve des joueurs qui représentent plus d'un tiers de la valeur totale de leur effectif. C'est le cas notamment d'Edu Exposito, du côté de Eibar ou encore de Dwight McNeil en Angleterre, à Burnley. Les deux hommes représentent respectivement 39,6 et 35,3% de la valeur totale des effectifs dans lesquels ils évoluent. Si certains sont en galère, ils savent qui vendre...