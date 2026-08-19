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Young Boys : Paderborn propose 9 M€ pour Alan Virginius

Par Santi Aouna - Valentin Feuillette
1 min.
Alan Virginius avec les Young Boys Berne @Maxppp

Selon nos informations, le SC Paderborn 07 a transmis une offre de 9 millions d’euros, bonus compris, au BSC Young Boys pour Alan Virginius. Le club allemand accélère ainsi concrètement dans ce dossier et souhaite faire de l’ailier français de 23 ans l’un de ses renforts majeurs pour cette fin de mercato.

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À ce stade, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Les Young Boys étudient la proposition de Paderborn, tandis que les discussions se poursuivent pour tenter de parvenir à un terrain d’entente. Virginius, qui suscite plusieurs intérêts sur le marché, voit donc son avenir se préciser à l’approche de la fin du mercato.

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