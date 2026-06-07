Équipe de France : la sortie de Deschamps sur Zinédine Zidane

L’identité du successeur de Didier Deschamps ne fait plus vraiment de doutes. Même si le président de la Fédération française de Football, Philippe Diallo, se garde d’officialiser la nouvelle avant la Coupe du Monde, un nom fait office de très grand favori : Zinédine Zidane. «Je connais le nom du futur sélectionneur. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français», confiait le patron de la 3F au Figaro en mars.

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De son côté, Didier Deschamps échappe rarement aux questions sur sa succession lors de ses apparitions en conférence de presse. Mais le sélectionneur tricolore n’y prête, en général, pas vraiment attention : «j’ai pour habitude de ne pas commenter. Je ne vais pas répondre par votre intermédiaire. Je m’occupe de ce qui est important pour moi. J’ai un seul objectif, vous le savez. Ce qui se passera après ne me concerne pas», confiait-il en mars après la sortie de son président.

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Deschamps estime ne pas avoir de conseil à donner à son successeur

Ce dimanche, DD a accordé un entretien au Parisien et il a une fois encore été invité à évoquer l’avenir des Bleus. «Quel conseil pourrais-je donner à mon successeur ? Quand on me sollicite, je suis disponible. Avant de devenir sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, qui n’avait jusqu’ici entraîné qu’en club, m’a sollicité. Je n’ai aucun conseil à donner, confie Deschamps. Et cela n’a rien à voir avec l’identité de la personne qui prendra probablement mon poste (rires). Chacun fait selon ce qu’il pense, ce qu’il est et la situation qui se présente. Je resterai un supporter de l’équipe de France.»

Sur la question de savoir si l’impatience médiatique et populaire autour de l’arrivée de Zidane pouvait le toucher ou l’irriter, DD a également répondu : «par rapport au temps qu’on a passé ensemble, il y aura toujours du respect. J’en parle parce que vous me posez la question. Mais est-ce que ça sert le moment présent, l’équipe de France et la préparation de la Coupe du monde ? Je ne pense pas. Rien ne m’irrite et je dois m’adapter à l’époque dans laquelle nous vivons, aussi.» Aujourd’hui, Deschamps entend soigner sa sortie comme il le peut. Le sélectionneur des Bleus n’a rien d’autre en tête que d’aller décrocher une troisième étoile à la tête de l’équipe de France. A partir de là, la pression sera sur les épaules de son successeur, et plus les siennes.