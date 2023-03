Man City : l’achat mystérieux d’Erling Haaland

Et si Erling Haaland échafaudait déjà sa future arrivée au Real Madrid ? À première vue, cela pourrait sembler être tiré par les cheveux, mais pas pour Defensa Central. Le media madrilène, toujours très à cheval sur l’actualité qui entoure le club de la capitale espagnole, avance ce jeudi que l’attaquant norvégien a récemment acheté une maison à Marbella, en Andalousie.

La suite après cette publicité

La publication fait ainsi le raccourci et insiste sur l’idée que voir Erling Haaland débarquer à Madrid dans les mois à venir, ne serait pas saugrenu. En effet, une seule petite heure de vol sépare Malaga de Madrid, ce qui permettrait à l’actuel joueur de Manchester City de se déplacer avec liberté et de multiplier les vols court-courriers entre la côte andalouse et la capitale espagnole. Étant un grand amateur de golf, comme son père, qui l’accompagne d’ailleurs partout, Haaland aurait ainsi la possibilité de pratiquer sa deuxième passion dans un cadre luxueux, puisque les parcours les plus prestigieux du pays se trouvent en Andalousie. Sans mentionner les stations balnéaires et plages andalouses périphériques où le joueur de 22 ans a été aperçu à plusieurs reprises ces derniers mois, et dont il est très friand.

À lire

La police enquête sur Erling Haaland !